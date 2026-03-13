Румунія підняла винищувачі через загрозу атаки російських дронів

Є ймовірність, що уламки дрона могли впасти в районі дельти Дунаю на території Румунії.

Румунія піднімала у повітря винищувачі F-16 через загрозу російських дронів. Є імовірність, що уламки БпЛА могли впасти на території Румунії.

Про це інформує Міноборони Румунії.

Радарні системи Румунії зафіксували повітряні цілі на північ від повіту Тулча, у районі Кілія – Веке – Вилкове. Через загрозу армія підняла в повітря винищувачі F-16 Fighting Falcon для моніторингу повітряного простору.

“Системи протиповітряної оборони були переведені в бойову готовність. Два літаки F-16 з 86-ї авіабази в Борчі вилетіли для огляду та контролю повітряного простору. О 10:05 населенню через систему RO-ALERT було видано попереджувальне повідомлення”, — повідомили у міноборони.

Повітряна тривога пролунала вдруге близько полудня.

За інформацією міністерства, є ймовірність, що уламки дрона могли впасти на території Румунії, у районі Кілія-Веке. Наразі пошукові групи працюють на місцях, щоб виявити можливі уламки безпілотників.