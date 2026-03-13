FT: адміністрація Трампа “витратила роки” критично важливої зброї з початку війни з Іраном

Йдеться, зокрема, про вдосконалені ракети “Томагавк” далекого радіуса дії, втрату яких американський військово-морський флот відчуватиме протягом кількох років.

Адміністрація президента США Дональда Трампа “витратила роки” критично важливих боєприпасів з початку війни з Іраном.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Йдеться, зокрема, про вдосконалені ракети “Томагавк” далекого радіуса дії. Одне з джерел зазначає, що військово-морський флот відчуватиме ці витрати протягом кількох років.

“Це підживлює занепокоєння щодо зростання вартості конфлікту та здатності США поповнювати свої запаси”, – зазначає видання.

Зростання витрат посилить тиск на Трампа, оскільки війна зупинила рух важливим морським торговельним коридором і підняла ціни на нафту вище 100 доларів за барель.

У рік проміжних виборів війна також стає дедалі непопулярнішою серед американських виборців, які стикаються зі стрімким зростанням цін на бензин і задаються питанням, чи не втягнув президент країну в черговий тривалий конфлікт на Близькому Сході.

Пентагон проситиме більше грошей

Очікується, що Пентагон найближчими днями подасть офіційний запит до Білого дому та Конгресу щодо додаткових витрат на військові потреби на суму до 50 мільярдів доларів. Запит на додаткове фінансування підготує ґрунт для складних суперечок щодо бюджету в Конгресі, що може виявити дедалі більше занепокоєння серед законодавців щодо дій адміністрації.

Будь-який додатковий законопроект про фінансування війни в Ірані може викликати супротив в Палаті представників та Сенаті.

Республіканці контролюють Палату представників з мінімальним відривом, і прихильники жорсткої економії, ймовірно, негативно реагуватимуть на будь-які великі витрати грошей платників податків.

Законодавці-демократи, які заявляють про незаконність війни в Ірані, також, ймовірно, будуть проти виділення більшої кількості коштів Пентагону.

Останніми роками офіційні особи США висловлювали все більше занепокоєння тим, що використання критично важливих боєприпасів може перевищити їх виробництво, особливо якщо США будуть втягнуті в конфлікти з такими супротивниками, як Росія чи Китай.

Республіканка з комітету Сенату з питань асигнувань Ліза Мурковскі зазначає, що адміністрація США пояснювали Україні та європейським партнерам, що “ми зробили б більше” для постачання зброї, але “в нас немає запасів”.

Більше про “томагавки”

Томагавки” – це дозвукові крилаті ракети з боєголовкою вагою 450 кг, які виробляються американським виробником зброї RTX. Вартість ракети – 3,6 мільйона.

За останні п'ять років американські військові придбали лише 322 ракети, включно з 57, які запланували на 2026 фінансовий рік. Цього вистачить для поповнення лише невеликої частини того, що, ймовірно, було використано за останні дні.

США також використали щонайменше 124 ракети для атаки на бойовиків-хуситів у Ємені та ядерні об'єкти Ірану у 2024 та 2025 роках.

Як підрахував Центр міжнародних та стратегічних досліджень, за перші 100 годин війни проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого, Вашингтон випустив 168 “томагавків”.