Президент Польщі вирішив ветувати закон про кредит на переозброєння

За програмою SAFE країна претендувала на найбільшу суму коштів серед усіх членів Євросоюзу.

Президент Польщі вирішив ветувати закон про кредит на переозброєння
Кароль Навроцький
Фото: X

Кароль Навроцький оголосив, що скористається правом вето для блокування закону про участь Польщі у програмі Євросоюзу щодо кредитування потреб оборони SAFE.

Як пише RMF 24, президент стверджує, що не дасть залучити величезну суму в іноземній валюті, яку "доведеться віддавати полякам у подвійному розмірі, а зароблять на цьому тільки західні банки".

Навроцький вважає, що відмова від SAFE є запорукою кращого майбутнього для Польщі, а також застерігає від спроб просувати іноземне кредитування, обіцяючи за це політичну та юридичну відповідальність. Глава держави стверджує, що вніс на розгляд Сейму альтернативу позиці, яка не потребує виплати величезних відсотків.

Натомість в уряді Дональда Туска говорять, що ініціатива Навроцького не може гарантувати Польщі необхідні термінові військові закупівлі. В межах SAFE країна може отримати 44 мільярди євро - найбільше серед усіх членів ЄС.

Соціологи вказують на те, що позиція Навроцького не знаходить підтримки серед поляків: 53% хочуть, щоб він підписав закон.  

﻿
