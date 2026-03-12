​Румунія підтримає будь-який механізм, який розблокує 90 млрд для України, - президент

Румунія підтримає будь-який юридичний механізм, який розблокує 90 млрд європейського кредиту для України, який заветували Угорщина та Словаччина.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, в рамках його офіційного візиту в Румунію, передає кореспондент Lb.ua.

"Йдеться про надзвичайно серйозне питання - про позику, яка має дозволити Україні, з одного боку, у цивільній сфері, а особливо у військовій, відповісти на ті потреби, які вона має. Тому неприйнятно, щоб рішення, ухвалене у форматі 27 країн, оскаржувалося через два, три або чотири тижні", - сказав румунський лідер.

Нікушор Дан заявив, що Україна матиме повну підтримку Румунії у подоланні вето Угорщини на виділення європейського кредиту.

“Як ви знаєте, від сьогодні за тиждень відбудеться зустріч Європейської ради. Україна і це конкретне питання включені до порядку денного цієї зустрічі. Європейська комісія запропонує кілька юридичних варіантів, щоб вийти з цього глухого кута. І Румунія підтримає будь-який юридичний варіант, який дозволить вийти з блокування (з боку Угорщини та Словаччини - ред.), тому що, повторюю, неможливо, щоб рішення, яке вже було ухвалене, пізніше ставиться під сумнів", - пояснив Нікушор Дан.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала виділення 90 млрд євро кредиту для України, який був узгоджений минулого року.

Контекст

Країни ЄС погодилися надати Україні кредит на 90 млрд євро для закупівлі озброєння та інших критичних потреб. Це рішення підтримали всі 27 країн блоку. Однак після зупинки транзиту російської нафти через пошкодження нафтопроводу "Дружба" Угорщина вирішила блокувати надання коштів. Вона вимагає відновити транзит.