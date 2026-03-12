Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Доходи РФ від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні

У лютому Росія заробила 9,5 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Це на 1,5 млрд доларів менше, ніж у січні.

Фото: ЦПД

Доходи Росії від експорту нафти у лютому знизилися до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Причиною стали західні санкції, які обмежили продажі та змусили Росію пропонувати нафту з більшими знижками, а також атаки України на нафтову інфраструктуру.

Як пише Bloomberg, про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

За даними агентства, у лютому Росія заробила 9,5 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Це на 1,5 млрд доларів менше, ніж у січні.

Загальний обсяг експорту нафти скоротився на 850 тис. барелів на добу – до 6,6 млн барелів. За оцінками IEA, це також найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Зниження у лютому відбулося після подальшого збільшення знижок на російську нафту. США посилили тиск на Москву, що ускладнило продаж російської нафти на світових ринках.

Водночас українські удари по нафтовій інфраструктурі та паливних заводах у Росії зменшили обсяги переробки нафти приблизно на 300 тис. барелів на добу – до 5,1 млн барелів на добу у лютому. Це також сприяло скороченню експорту сирої нафти. У результаті добовий видобуток сирої нафти в Росії знизився на 710 тис. барелів — до 8,55 млн барелів на добу, зазначає IEA. Це приблизно на 1 млн барелів на добу менше, ніж Росії дозволено видобувати у лютому відповідно до угоди з Організацією країн-експортерів нафти (OPEC) та її союзниками.

Раніше цього тижня OPEC оцінювала російський видобуток у лютому на рівні 9,184 млн барелів на добу.

За оцінкою IEA, війна на Близькому Сході може збільшити попит на російську нафту, оскільки кілька країн регіону скорочують власний видобуток.

Попри це агентство не змінило свій прогноз щодо видобутку російської нафти, очікуючи, що до кінця 2026 року він у середньому становитиме 9,3 млн барелів на добу.

﻿
