Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

11 березня, парламент Естонії схвалив закон про ратифікацію конвенції, яка започатковує міжнародну комісію з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні, передає видання ERR.
За це рішення проголосували 68 депутатів, жодного голосу «проти» чи «утримався» не було.
Головним завданням комісії стане оцінка позовів, поданих на підставі руйнувань і втрат, спричинених російською агресією, а також визначення сум компенсацій.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав цей крок фундаментальним для притягнення Росії до відповідальності. Він підкреслив, що жертвами російської воєнної машини стали не лише інфраструктура та міста, а й природа та люди, чиї права мають бути відновлені.
Цахкна наголосив, що найскладнішим завданням залишається пошук механізму реальних виплат призначених компенсацій за рахунок РФ.
- У грудні 2025 року Євросоюз разом із 35 державами підписав Конвенцію про створення цієї комісії, виділивши до 1 млн євро на її запуск у межах Ради Європи.
- Конвенція стала третім базовим елементом міжнародної інфраструктури відповідальності Росії поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків.
- Документ передбачає створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, а також визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.
- В лютому цього року Європейська комісія ухвалила пропозицію, згідно з якою Євросоюз має стати членом-засновником Міжнародної комісії з розгляду претензій.