Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

Завданням комісії стане оцінка позовів, поданих на підставі руйнувань і втрат.

Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні
прапори України та Естонії
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

11 березня, парламент Естонії схвалив закон про ратифікацію конвенції, яка започатковує міжнародну комісію з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні, передає видання ERR

За це рішення проголосували 68 депутатів, жодного голосу «проти» чи «утримався» не було. 

Головним завданням комісії стане оцінка позовів, поданих на підставі руйнувань і втрат, спричинених російською агресією, а також визначення сум компенсацій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав цей крок фундаментальним для притягнення Росії до відповідальності. Він підкреслив, що жертвами російської воєнної машини стали не лише інфраструктура та міста, а й природа та люди, чиї права мають бути відновлені. 

Цахкна наголосив, що найскладнішим завданням залишається пошук механізму реальних виплат призначених компенсацій за рахунок РФ.

  • У грудні 2025 року Євросоюз разом із 35 державами підписав Конвенцію про створення цієї комісії, виділивши до 1 млн євро на її запуск у межах Ради Європи.
  • Конвенція стала третім базовим елементом міжнародної інфраструктури відповідальності Росії поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків.
  • Документ передбачає створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, а також визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.
  • В лютому цього року Європейська комісія ухвалила пропозицію, згідно з якою Євросоюз має стати членом-засновником Міжнародної комісії з розгляду претензій. 
﻿
