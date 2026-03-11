Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

Завданням комісії стане оцінка позовів, поданих на підставі руйнувань і втрат.

11 березня, парламент Естонії схвалив закон про ратифікацію конвенції, яка започатковує міжнародну комісію з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні, передає видання ERR.

За це рішення проголосували 68 депутатів, жодного голосу «проти» чи «утримався» не було.

Головним завданням комісії стане оцінка позовів, поданих на підставі руйнувань і втрат, спричинених російською агресією, а також визначення сум компенсацій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав цей крок фундаментальним для притягнення Росії до відповідальності. Він підкреслив, що жертвами російської воєнної машини стали не лише інфраструктура та міста, а й природа та люди, чиї права мають бути відновлені.

Цахкна наголосив, що найскладнішим завданням залишається пошук механізму реальних виплат призначених компенсацій за рахунок РФ.