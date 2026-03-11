Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Росіяни атакували Чугуїв на Харківщині, є жертви

Зруйновано один будинок, ще вісім зазнали пошкоджень.

Росіяни атакували Чугуїв на Харківщині, є жертви
Росіяни вночі вдарили по Чугуєву
Фото: Галина Мінаєва – офіційна сторінка в Facebook

Російські окупанти атакували з безпілотника приватний сектор міста Чугуїв Харківської області. Унаслідок обстрілів загинув цивільний, ще двоє людей поранені. 

Про це повідомляє голова Чугуївської громади Галина Мінаєва.

"Внаслідок удару російським безпілотним літальним апаратом по приватному сектору міста загинув чоловік 1972 року народження. Дві жінки отримали поранення. На місці працюють екстрені служби. Наявність інших постраждалих та масштаби руйнувань встановлюються", – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу повністю зруйнований один будинок, близько восьми пошкоджені. 

На місці працюють комунальні служби. Допомога постраждалим надається, рятувальники локалізовують пожежу. 

