Росіяни атакували Чугуїв на Харківщині, є жертви

Зруйновано один будинок, ще вісім зазнали пошкоджень.

Російські окупанти атакували з безпілотника приватний сектор міста Чугуїв Харківської області. Унаслідок обстрілів загинув цивільний, ще двоє людей поранені.

Про це повідомляє голова Чугуївської громади Галина Мінаєва.

"Внаслідок удару російським безпілотним літальним апаратом по приватному сектору міста загинув чоловік 1972 року народження. Дві жінки отримали поранення. На місці працюють екстрені служби. Наявність інших постраждалих та масштаби руйнувань встановлюються", – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу повністю зруйнований один будинок, близько восьми пошкоджені.

На місці працюють комунальні служби. Допомога постраждалим надається, рятувальники локалізовують пожежу.