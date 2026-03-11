Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Сьогодні вранці ворог скинув 5 авіабомб на центр Краматорська: пошкоджено 49 багатоповерхівок, є поранена

Місто зазнало значної матеріальної шкоди.

Сьогодні вранці ворог скинув 5 авіабомб на центр Краматорська: пошкоджено 49 багатоповерхівок, є поранена
Ворог вдарив по Краматорську, 11 березня 2026
Фото: скриншот

Сьогодні вранці, 11 березня, ворог скинув 5 авіабомб на центр Краматорська Донецької області. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

За його даними, тільки одна людина отримала поранення, і вона не потребує госпіталізації.

Натомість матеріальної шкоди місто зазнало чималої: пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адміністративних та офісних будівель, 4 освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанцію, 6 торгових точок і 35 легкових автомобілів.

Напередодні росіяни вдарили по Слов'янську: вбили 4 людини і поранили 21.


