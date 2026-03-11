Сьогодні вранці, 11 березня, ворог скинув 5 авіабомб на центр Краматорська Донецької області. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, тільки одна людина отримала поранення, і вона не потребує госпіталізації.

Натомість матеріальної шкоди місто зазнало чималої: пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адміністративних та офісних будівель, 4 освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанцію, 6 торгових точок і 35 легкових автомобілів.

Напередодні росіяни вдарили по Слов'янську: вбили 4 людини і поранили 21.