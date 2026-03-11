​СБУ затримала екскерівника стратегічного підприємства на Донеччині, підозрюваного в наведенні ворожого вогню

Серед пріоритетних "цілей" росіян були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА українських військ у Краматорську та його околицях.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного коригувальника повітряних атак Росії. Ним виявився завербований ворогом колишній начальник цеху місцевого машинобудівного заводу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік потрапив у поле зору росіян, коли звільнився з підприємства. Йому запропонував співпрацю колишній підлеглий, який ще у 2014 році вступив до збройних угруповань РФ та виконує вербувальні завдання російських спецслужбістів.

"Погодившись на «пропозицію», агент почав збирати локації Сил оборони, по яких ворог готував удари. Серед пріоритетних «цілей» рашистів були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА українських військ у Краматорську та його околицях", - зазначили в СБУ.

Щоб відстежити координати об’єктів, агент пішки обходив місцевість, уникаючи візуального контакту з військовими та правоохоронцями. Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-карті виявлені локації Сил оборони для формування агентурного "звіту".

Зрадника затримали і вилучили у нього смартфон із доказами роботи на ворога. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.