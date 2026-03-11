За добу ППО збила 90 російських безпілотників із 99

У ніч на 11 березня Росія атакувала Україну 99 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 70 із них – "шахеди".

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", - йдеться в повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.