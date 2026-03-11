На Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, ще 12 - дістали поранення

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще 12 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Зеленівка, Берислав, Урожайне, Білозерка, Качкарівка, Новорайськ, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Музиківка, Нововоскресенське, Трифонівка, Осокорівка, Дудчани, Новокаїри, Гаврилівка, Кізомис, Велетенське, Наддніпрянське, Молодіжне, Придніпровське, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Зміївка, Зорівка, Золота Балка, Іванівка, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Козацьке, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Томина Балка, Станіслав та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема - пошкодили 4 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.