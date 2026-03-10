Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Дніпрі викрили схему продажу “тіньових” паливних талонів на 218 млн грн

Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

У Дніпрі викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та припинено діяльність “транзитно-конвертаційного центру”, який діяв у місті з 2023 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, що група осіб продавала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.

Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони на понад 218 млн грн, унаслідок чого бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн ПДВ.

Під час обшуків у ймовірного організатора вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.

Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів.

﻿
