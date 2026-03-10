Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Російська армія поранила 9 людей у Херсонській області

Понівечені будинки, авто, комунальну техніку та адмінбудівлі. 

Російська армія поранила 9 людей у Херсонській області
Фото: Вікіпедія

Упродовж доби через російські обстріли у Херсонській області поранення отримали дев’ятеро людей. Окупанти атакували 35 населених пунктів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Новодмитрівка, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Дудчани, Українка, Осокорівка, Любимівка, Садове, Кізомис, Антонівка, Наддніпрянське, Широка Балка, Томина Балка, Молодіжне, Придніпровське, Ромашкове, Новорайськ, Нововоронцовка, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Ольгівка, Токарівка, Велетенське, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, комунальну техніку, приватний гараж та  автомобілі.

«Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.

