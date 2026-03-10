Російська армія поранила 9 людей у Херсонській області

Упродовж доби через російські обстріли у Херсонській області поранення отримали дев’ятеро людей. Окупанти атакували 35 населених пунктів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Новодмитрівка, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Дудчани, Українка, Осокорівка, Любимівка, Садове, Кізомис, Антонівка, Наддніпрянське, Широка Балка, Томина Балка, Молодіжне, Придніпровське, Ромашкове, Новорайськ, Нововоронцовка, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Ольгівка, Токарівка, Велетенське, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, комунальну техніку, приватний гараж та автомобілі.

«Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.