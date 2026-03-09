Ворожий БпЛА атакував Індустріальний район Харкова, є поранені

Фото: ДСНС в Telegram

Наслідки атаки в Харківській області

Росія атакувала з БпЛА Індустріальний район Харкова. Унаслідок удару спалахнула пожежа. Відомо про поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки загорілися авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки.

Пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів.

Як додає мер Харкова Ігор Терехов, четверо цивільних постраждали. Серед них - дитина. Їм надають медичну допомогу.