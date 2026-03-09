Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Ворожий БпЛА атакував Індустріальний район Харкова, є поранені

Унаслідок атаки виникла пожежа.

Наслідки атаки в Харківській області
Фото: ДСНС в Telegram

Росія атакувала з БпЛА Індустріальний район Харкова. Унаслідок удару спалахнула пожежа. Відомо про поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки загорілися авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки. 

Пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів.

Як додає мер Харкова Ігор Терехов, четверо цивільних постраждали. Серед них - дитина. Їм надають медичну допомогу.

﻿
