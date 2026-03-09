Українські інженери готують нову балістичну ракету FP-9 дальністю 800 км

Її випробування планують провести на початку літа.

Українські інженери працюють над новою балістичною ракетою FP-9 із дальністю до 800 кілометрів, яка потенційно здатна вражати цілі в Москві.

Про це в інтерв’ю Армія TV розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, ключовою особливістю ракети має стати висока швидкість під час ураження цілі, що ускладнює перехоплення протиповітряною обороною.

"FP-9 буде легко влучати в цілі в Москві, тому що у неї дуже велика швидкість прильоту на ціль. Наприклад, у “Іскандера” зараз близько 800 метрів за секунду, а у нас буде понад тисячу", - пояснив він.

Розробник зазначив, що така швидкість дозволяє значно ефективніше долати систему протиповітряної оборони.

За його словами, саме балістичні ракети можуть змінити характер ударів по цілях у глибині Росії. Крилаті ракети та безпілотники, попри регулярні атаки, не завжди здатні завдати суттєвої шкоди об’єктам у районах із щільним прикриттям ППО.

"Крилатими ракетами і дронами зараз неможливо вразити щось суттєве в Москві. Там щільне кільце ППО", - сказав Штілерман.

Випробування ракети FP-9 планують провести на початку літа.