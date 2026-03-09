Стало відомо ще про шістьох постраждалих унаслідок обстрілів Херсона

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

61-річний чоловік та 54-річна жінка дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.

У 35-річної херсонки діагностували вибухову травму та уламкові поранення обличчя.

Через ворожий удар по багатоквартирному будинку 91-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та руки.

