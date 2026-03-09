Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Стало відомо ще про шістьох постраждалих унаслідок обстрілів Херсона

Росіяни атакували Дніпровський район міста з безпілотників.

Стало відомо ще про шістьох постраждалих унаслідок обстрілів Херсона
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона постраждали 5 осіб, повідомили у Херсонській ОВА.

Росіяни атакували Дніпровський район міста, зокрема з безпілотників.

Внаслідок ворожого удару 58-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення живота. 

Через ворожий удар по багатоквартирному будинку 91-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та руки. 

У 35-річної херсонки діагностували вибухову травму та уламкові поранення обличчя.

61-річний чоловік та 54-річна жінка дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. 

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Також до медиків звернувся житель Білозерки, який постраждав через російську атаку вдень 5 березня. 43-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.
