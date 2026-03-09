Стало відомо ще про шістьох постраждалих унаслідок обстрілів Херсона

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона постраждали 5 осіб, повідомили у Херсонській ОВА.
Росіяни атакували Дніпровський район міста, зокрема з безпілотників.
Внаслідок ворожого удару 58-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення живота.
Через ворожий удар по багатоквартирному будинку 91-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та руки.
У 35-річної херсонки діагностували вибухову травму та уламкові поранення обличчя.
61-річний чоловік та 54-річна жінка дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.
Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Також до медиків звернувся житель Білозерки, який постраждав через російську атаку вдень 5 березня. 43-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.