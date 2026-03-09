МВС запустило онлайн-розділ «Впізнання за татуюванням»

Цей розділ призначений для ідентифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Міністерство внутрішніх справ України запустило новий онлайн-розділ «Впізнання за татуюванням» на порталі «Єдине вікно для громадян».

Як розповіли у пресслужбі відомства, його створено для сприяння ідентифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

У розділі, який розміщено в категорії «Розшук», публікуються ескізи татуювань з неідентифікованих тіл, доставлених на підконтрольну територію України в межах репатріаційних та евакуаційних заходів.

Щоб скористатися можливостями розділу, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для громадян», перейти до переліку послуг та обрати категорію «Розшук», після чого відкрити розділ «Впізнання за татуюванням».

Для зручності користувачів у каталозі є система фільтрів, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію. Наприклад, шукати можна за такими параметрами:

категорія татуювання (тексти, портрети, військова символіка тощо);

тип татуювання (підкатегорія);

місце розташування та частина тіла;

пошук за описом.

Кожен ескіз містить детальну інформацію: номер ескізу, категорію, тип, місце розташування татуювання, опис та дату додавання. Наприклад: «Татуювання розміщене на лівому плечі у вигляді шолома римського легіонера». Каталог ескізів регулярно оновлюється та доповнюється новими матеріалами.

У міністерстві зазначають, що якщо людина впізнала татуювання, необхідно про це повідомити:

зателефонувати на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - 1698

надіслати повідомлення на електронну адресу [email protected]

У повідомленні необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

контактний номер телефону;

дані зниклої особи (ПІБ, дата народження, ким доводиться);

номер ескізу татуювання;

інші деталі, що можуть допомогти в ідентифікації. За можливості долучіть фото татуювань зниклої особи.

Кожне таке повідомлення може суттєво прискорити процес встановлення особи та допомогти повернути ім’я загиблому.МВС наголошує: інформація, яку надають родичі зниклих безвісти, є надзвичайно важливою для ефективної ідентифікації.

«Якщо ваш близький зник безвісти за особливих обставин, рекомендуємо обов’язково подати анкету про особу, зниклу безвісти, через портал «Єдине вікно для громадян» (послуга «Подання анкети»). Це дозволяє зафіксувати детальні дані про людину - татуювання, шрами, особливі прикмети, позивний та іншу важливу інформацію, що допомагає слідчим у встановленні долі зниклого», – йдеться у повідомленні.