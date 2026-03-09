Упродовж дня російські окупанти продовжили атакувати з різних видів озброєння місто Херсон. Поранень зазнали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, впродовж 9 березня армія РФ атакувала населені пункти області за допомогою артилерії, зокрема реактивної, мінометною зброєю та дронами різного типу.

Унаслідок російської агресії у Херсоні поранень зазнали п'ятеро цивільних. Дві жінки та чоловік дістали травм внаслідок використання ворогом БпЛА. Ще двоє жінок – від наслідків артилерійського обстрілу.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, гаражі та автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.