У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У Херсоні через російські обстріли поранень зазнали п'ятеро цивільних

Пошкоджені освітній заклад, житлові будинки та авто.

Росіяни атакували дронами територію комунального підприємства у Херсоні

Упродовж дня російські окупанти продовжили атакувати з різних видів озброєння місто Херсон. Поранень зазнали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, впродовж 9 березня армія РФ атакувала населені пункти області за допомогою артилерії, зокрема реактивної, мінометною зброєю та дронами різного типу. 

Унаслідок російської агресії у Херсоні поранень зазнали п'ятеро цивільних. Дві жінки та чоловік дістали травм внаслідок використання ворогом БпЛА. Ще двоє жінок – від наслідків артилерійського обстрілу.  

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, гаражі та автотранспорт. 

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

