Почесний патріарх ПЦУ Філарет потрапив до лікарні

В Українській православній церкві (Київського патріархату) повідомили про госпіталізацію патріарха Філарета (Денисенка).

Про це повідомляється на сайті УПЦ.

"Повідомляємо, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів м. Києва. Його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Церква закликає архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Філарета.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря також закликав всеукраїнську паству підносити посилені молитви за здоровʼя патріарха.

Філарет народився 23 січня 1929 року. У 1995–2018 роках - патріарх Київський і всієї Русі-України Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), із 15 грудня 2018 року носить титул "почесний патріарх".