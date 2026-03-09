Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Почесний патріарх ПЦУ Філарет потрапив до лікарні

Почесний патріарх ПЦУ Філарет потрапив до лікарні
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

В Українській православній церкві (Київського патріархату) повідомили про госпіталізацію патріарха Філарета (Денисенка).

Про це повідомляється на сайті УПЦ.

"Повідомляємо, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів м. Києва. Його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Церква закликає архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Філарета.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря також закликав всеукраїнську паству підносити посилені молитви за здоровʼя патріарха.

Філарет народився 23 січня 1929 року. У 1995–2018 роках - патріарх Київський і всієї Русі-України Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), із 15 грудня 2018 року носить титул "почесний патріарх".

  • Українська православна церква Київського патріархату - православна церква в Україні - існувала з червня 1992 року до 15 грудня 2018 року (станом на 14 листопада 2019 року юридична особа ліквідована). У грудні 2018 року, перед ухваленням рішення про ліквідацію, поділялася на 34 єпархії, що об'єднували понад 5 тисяч парафій. Очільника УПЦ КП патріарха Філарета після надання Томосу про автокефалію правонаступниці УПЦ КП Православній церкві України наділили титулом почесного патріарха.
  • Філарет, який був одним з творців Православної церкви України, в 2019 році відмовився її визнавати. Він наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх.
  • На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їх виконання від єпископів і священників новоствореної ПЦУ.
  • У травні на Синоді Православної церкви України Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити.
  • У лютому 2020-го ПЦУ призупинила повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду. Це сталося після того, як єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Панку) перейшов до УПЦ КП, хоча його єпархія розташована на території Молдови і після створення ПЦУ мала перейти під юрисдикцію Вселенського патріархату.
  • У жовтні минулого стало відомо, що патріарх Філарет заповів, щоб після смерті його відспівували не ПЦУ, а архієреї УПЦ КП.
