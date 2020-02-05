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Молдавский епископ ПЦУ ушел к Филарету

Его епархия должна была подчиниться Константинопольскому патриархату.

Молдавский епископ ПЦУ ушел к Филарету
Фото: new.cerkva.info

Белгород-Днестровский епископ Филарет (Панку), чья епархия находится на территории Молдовы и после создания Православной церкви Украины должна была перейти под юрисдикцию Вселенского патриархата, решил уйти в церковь Филарета (Денисенко).

Об этом говорится на сайте УПЦ Киевского патриархата.

"Управляющий Восточно-Молдавской епархией епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) вернулся в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в сообщении.

Филарет попросился обратно в Киевский патриархат, хотя тот больше не имеет юридического статуса, 3 февраля.

Напомним, что каноническая территория ПЦУ ограничена только Украиной, тогда как у УПЦ КП было несколько епархий за рубежом.

Согласно Томосу об автокефалии зарубежные епархии должны перейти в подчинение Константинопольскому патриархату. Киевский митрополит Епифаний настроен выполнить требование Томоса и найти механизм перехода этих общин в состав Вселенского патриархата, тогда как Филарет выступал за сохранение зарубежных приходов.

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