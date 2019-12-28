Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) 27 декабря провел архиерейский собор своей непризнанной церкви, на котором было принято решение избрать трех новых епископов.

Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским - архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским - Никон (Граблюк).

В соборе приняли участие шесть архиереев во главе с Филаретом.

Православная церковь Украины заявила, что это решение не соответствует канонам и не имеет юридической силы.

"Будучи фактически архиереем на покое, он [Филарет] не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев", - говорится на сайте ПЦУ.

"Поэтому каждый человек, объявленный «епископом» в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и «назначенный», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей - не епископ... Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате.

Филарет отказался признавать решения Православной церкви Украины, объявив ее "так называемой" церковью.

В начале декабря 2019 года Синод ПЦУ фактически отправил Филарета на пенсию, сохранив за ним Владимирский собор и резиденцию в центре Киева на Пушкинской улице.