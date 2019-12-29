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Пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, находятся на КПВВ "Майорск"

Их обменяют на пленных украинцев.

Пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, находятся на КПВВ "Майорск"
Фото: EPA/UPG

Пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, находятся на КПВВ "Майорск" для участия в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом сообщил их адвокат Игорь Варфоломеев, передает Громадське.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых беркутовцев под личное обязательство.

В субботу вечером возле Лукьяновского СИЗО начался протест против их освобождения. Активисты остаются там до сих пор. 

Напомним, пятерых "беркутовцев" судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Процесс над беркутовцами был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.

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