Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
Возле Лукьяновского СИЗО начался протест против освобождения "беркутовцев"
Возле Лукьяновского СИЗО начался протест против освобождения "беркутовцев"
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
ГлавнаяОбществоЖизнь

В шести территориальных громадах проходят первые местные выборы

Ожидается, что в голосовании примут участие более 55 тысяч избирателей.

В шести территориальных громадах проходят первые местные выборы
Фото: EPA/UPG

В шести объединенных территориальных громадах в четырех областях Украины в воскресенье, 29 декабря, начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия.

Голосование состоится на 55 избирательных участках.

В частности, в Днепропетровской области - в трех ОТГ, во Львовской, Сумской и Черновицкой областях по одной ОТГ.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55 тысяч избирателей.

Напомним, 22 декабря первые местные выборы прошли в 86 объединенных территориальных громадах в 21 области Украины. В выборах приняли участие 29 политических партий и более 380 тысяч избирателей.

Три партии заявили о победе своих кандидатов. Первое место, по предварительным подсчетам, - у самовыдвиженцев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также