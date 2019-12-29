В шести территориальных громадах проходят первые местные выборы

Ожидается, что в голосовании примут участие более 55 тысяч избирателей.

В шести объединенных территориальных громадах в четырех областях Украины в воскресенье, 29 декабря, начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия.

Голосование состоится на 55 избирательных участках.

В частности, в Днепропетровской области - в трех ОТГ, во Львовской, Сумской и Черновицкой областях по одной ОТГ.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55 тысяч избирателей.

Напомним, 22 декабря первые местные выборы прошли в 86 объединенных территориальных громадах в 21 области Украины. В выборах приняли участие 29 политических партий и более 380 тысяч избирателей.

Три партии заявили о победе своих кандидатов. Первое место, по предварительным подсчетам, - у самовыдвиженцев.