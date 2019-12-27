Віртуальна партія на реальних виборах

“У будь-якому випадку ці рейтинги не можна трансформувати чи позиціонувати як рейтинг партії чи довіру до політичної сили. Ні, це не реальна соціологія, це не показник підтримки партії. Просто хтось працював більш якісно, хтось менш якісно”, – вважає директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Такі результати виборів до ОТГ дисонують із рівнем загальноукраїнської підтримки партії президента. За даними соціологічної групи “Рейтинг”, у грудні за “Слугу народу” готові проголосувати 47,8% українців . На перший погляд може здатися, що це електоральна поразка команди Володимира Зеленського . Однак перед тим, як стверджувати, що вибори до ОТГ стали електоральним ляпасом для “Слуги народу”, треба зрозуміти їхню специфіку.

До місцевих рад, за даними провладної партії, пройшли 814 самовисуванців, 476 “слуг народу”, 259 представників “Батьківщини”. Лідирують самовисуванці і за кількістю очільників ОТГ – їх 52. Для порівняння “Слуга народа” стверджує, що провела 25 голів ОТГ, а “Батьківщина” – 5.

Вибори депутатів і голів сільських, селищних рад та однієї міської в ОТГ пройшли 22 грудня . Своїх представників обирали жителі 86 ОТГ – у 69 сільських, 16 селищних та однієї міської. Центральна виборча комісія поки не оголосила остаточних результатів. “Слуга народу” опублікувала власні дані, посилаючись паралельний підрахунок голосів.

“І знову перемога “Слуги Народу”! Кожен третій мандат – наш!”, – так провладна партія відреагувала на попередні результати виборів до об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Успіх самовисуванців

Справжніми переможцями на виборах в ОТГ стали самовисуванці – тенденція, яка зберігається на місцевих виборах і має своє пояснення. У селах чи містечках виборці найчастіше керуються не партійною приналежністю кандидатів, а їхньою репутацією й досягненнями. Партійний стяг має значно менше значення на місцевих виборах, переконаний голова КВУ Олексій Кошель.

“Завжди на перших місцях опинялися самовисуванці, бо працює інша логіка – люди голосують не за партійний бренд, а за конкретного кандидата, якого знають, за чиїми успіхами слідкують. Повторити історію успіху у форматі “зробимо їх разом неможливо” на виборах в ОТГ неможливо, бо на місцях голосують за того, кого знають і з ким можуть поспілкуватися”, – пояснює Олексій Кошель.

Фото: facebook/Микола Давидюк Олексій Кошель

Нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко, який курував кандидатів своєї політичної сили на виборах в ОТГ, натомість звинувачує владу у провалі. За його словами, успіх самовисуванців – це критичне ставлення до партій і політиків як таких, яке Володимир Зеленський так і не зумів подолати.

“Досить багато набрали самовисуванці, а це означає, що влада не повертає довіру до політичних партій та їхніх лідерів. Ми – опозиція, нам фактично потрібно критикувати. Влада ж має робити все, щоб своєю діяльністю повернути довіру людей”, – переконаний опозиційний депутат.

В “Європейській солідарності” у свою чергу скаржаться на тиск нових місцевих керівників. За словами нардепа від “ЄС” Максима Саврасова, їхніх кандидатів відмовляли йти під стягами партії Петра Порошенка.

“Багато самовисуванців були членами нашої команди й планували брати участь у виборах від “ЄС”, але після того, як на повну ввімкнули адмінресурс, вони відмовилися йти на партійних засадах. У деяких ОТГ були випадки, коли на етапі подання документів пішли самовисуванцями, а в одному районі – від “Слуги народу”, – розповідає Саврасов.

Нардеп стверджує, що в одній з областей губернатор наполегливо просив кандидата від “ЄС” відмовитися від прив’язки до партії.

“Є очільники ОТГ, які були членами нашої команди і керівниками місцевих організацій, а після перемоги просили, щоб ми не акцентували на цьому увагу. Через те, що зараз невизначеність і йде адміністративний тиск на кандидатів від інших політичних, самовисуванцем йти набагато легше, ніж від політичних партій”, – вважає Саврасов.

Фото: facebook/ Максим Саврасов під час зустрічі с активом Харківської територіальної організації політичної партії *Європейська Солідарність*

Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, який відповідає у владі за місцеві вибори, заперечує застосування адмінресурсу.

“Я про таке не знаю. Цими виборами не займалися губернатори. Якщо десь губернатор проявляв ініціативу (таке могло бути), то мені про це невідомо. Губернатори навіть не є членами партії. У них інші завдання – слідкувати за розвитком території”, – переконує Корнієнко.

Чи був провал?

У “Слузі народу” провалу на виборах в ОТГ не бачать – такий результат був очікуваним.

“У цілому задоволені, але завжди є простір для того, щоб зробити ще краще”, – коментує лідер партії Олександр Корнієнко.

Нардеп вважає, що співставляти загальноукраїнський рейтинг партії з результатами виборів в ОТГ є маніпуляцією.

“Ніколи партія влади рейтинг на місцях свій не відтворювала, бо на місцях є самовисуванці, які для людей зрозуміліші і ближчі і які не хочуть йти від партії, від нашої також. Це політики місцевого рівня. У них немає далекосяжних планів, навіть на рівні області. До прикладу, це людина, яка все життя була головою сільської ради”, – пояснює Корнієнко.

Фото: Макс Требухов

Його опоненти у парламенті більш критично оцінюють результати виборів.

“Це перемога самовисуванців. Якщо вони (“слуги народу”, – LB.ua) хотіли повторити результати парламентських чи президентських виборів або підтвердити рейтинг партії, то це поразка, якщо за чисельністю у селах показати кількість мандатів, то перемогу треба рахувати за фракціями, які будуть створені”, – вважає Максим Саврасов від “ЄС”.

На думку нардепа від “Батьківщини” Вадима Івченка, такий рейтинг “Слуги народу” – результат невдалого підбору кандидатів.

“Кадрова політика має бути відповідна. Бо партія “Слуга народу” – це поки бренд. Я не думаю, що вони так швидко змогли б знайти відповідні кадри на територіях. Знаю від наших керівників (місцевих осередків партії, – LB.ua), що багато людей не є фахівцями й авторитетами на відповідній території”, – стверджує Івченко.

У “Слузі народу” усвідомлюють, що ідею Володимира Зеленського оновити місцеві еліти складно реалізувати в умовах виборів в ОТГ, де виборці віддають перевагу не новому обличчю, а сусіду, який уже щось зробив для громади.

Фото: Макс Требухов

“Це є певна проблема. Ми її розуміємо, досліджуємо і шукаємо варіанти, як це зробити, щоб громада залишилася задоволена і мала якісну владу, при цьому ми змогли зберегти ту ідею, з якою Зеленський і “Слуга народу” йшли на вибори – створити умови, щоб нові люди потрапили і в місцеві еліти також”, – дипломатично пояснює Олександр Корнієнко.

Голова Комітету виборців Олексій Кошель вважає, що поразка влади в ОТГ сталася через мляве партійне будівництво.

“Якщо подивитися по кількісних показниках, я не бачу жодного феноменального успіху, жодної перемоги, але заради справедливості потрібно сказати: перемоги “Слуги народу” на місцях і не могло бути, тому що партія не має регіональних осередків. Згідно зі звітом НАЗК, немає жодного зареєстрованого осередку. Партія була запрограмована на те, щоб не отримати результат. Політична сила залишається у напіввіртуальному стані. У віртуальному форматі місцеві вибори не робляться”, – вважає Кошель.

Епітет “віртуальний” ображає голову партії Олександра Корнієнка, який стверджує, що партійне будівництво відбувається.

“Це маніпуляція, бо наша партія висунула найбільше кандидатів на цих виборах – 82% депутатів і 75% голів ОТГ. У нас було 1500 кандидатів. У найближчого переслідувача – “Батьківщини” – 900 кандидатів. Те, що ми не будуємо партію так, як усі звикли – губернатор, голови РДА, усіх вчителів туди загнали, то це не означає, що ми не будуємо її взагалі. Ми тестуємо різні концепції”, – стверджує Корнієнко.

Голова партії додає, що регіональні осередки не реєструють юридично, бо це не є обов'язковою вимогою.

Справжній результат партії покажуть, коли нові депутати почнуть працювати і стане зрозуміло, з ким створять ситуативні коаліції, вважає нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин.

Фото: Анна Стешенко

“Треба дивитися, як працюватимуть ці представники. Якщо вони складатимуть ядро позитивних змін, то 30-40% достатньо. Але якщо це люди, які прийшли вирішувати особисті справи і для них прийти за списками партії президента було просто зручним інструментом участі у виборах, тоді це буде величезний провал. Треба дивитися, де яка партія буде номінально формувати більшість”, – каже він.

У передчутті виборів 2020 року

Співрозмовники LB.ua серед різних партій переконані: поки рано робити передбачення щодо загальноукраїнських місцевих виборів 2020 року, спираючись на результати в ОТГ. За цей час може багато чого змінитися, бренд “Слуги народу” може спрацювати у великих містах, на відміну від ОТГ. Та висновки уже час робити. Якщо влада хоче завести своїх людей на керівників ОТГ, то має працювати над розбудовою партії, переконаний Олексій Кошель.

“Для “Слуги народу” це дуже тривожний сигнал. Вони мали б розуміти, що якщо хочуть перемагати на місцевих виборах 2020 року не лише у великих містах чи в обласних радах, тому що там можливе голосування за бренд, а також в ОТГ чи маленьких містечках, то повинні будувати партійну структуру, якої поки що немає”, – каже Кошель.

Фото: Макс Требухов

Голова КВУ додає, що зауваження стосується також і партії “Голос”. На цих виборах політсила Святослава Вакарчука, за власними підрахунками, провела сім депутатів у Кіровоградській і Тернопільській областях. Як розповідає нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин, керівництво партії не змушувало всі осередки, яких зараз офіційно зареєстровано 14, обов'язково брати участь у виборах. Запропонували всім – погодилися три. Однак у Рівненській області вирішили зрештою підтримали самовисуванців.

“Хтось з регіональних команд вирішив інвестувати час у розбудову партійної структури, хтось може забезпечити це паралельно, хтось зорієнтувався по соціології і зрозумів, що краще підтримати самовисуванців”, – пояснює Юрчишин вибір осередків.

Як і “Слуга народу”, “Голос” запевняє, що займається партійним будівництвом і нагадує, що є наймолодшою політсилою у парламенті.

“Якщо “Слуга народу” і “Голос” не будуть реально розбудовувати свої партійні структури, то вони можуть не опинитися серед переможців місцевих виборів насамперед в ОТГ, тому що це реальні партійні вибори. Партіям дуже зручно залишатися у віртуальному форматі - участь у ток шоу, політична реклама і красиві популістські гасла. Це завжди вигідно. Це не потребує зусиль, партійної роботи, лише впізнаваних облич, коштів. Якщо вони хочуть показати результат 2020 року, вони повинні працювати. Бренд буде допомагати, але визначальної ролі грати не буде”, – впевнений голова Комітету виборців Олексій Кошель.