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Три партии заявили о победе своих кандидатов на выборах в ОТГ

Первое место, по предварительным подсчетам, - у самовыдвиженцев.

Три партии заявили о победе своих кандидатов на выборах в ОТГ
Фото: facebook.com/UACEC

Три парламентские партии - "Слуга народа", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" - заявили о победе своих кандидатов на выборах в объединенные территориальные громады еще до оглашения официальных результатов.

Так, в пресс-службе "Слуги народы" заявили о 56% поддержке партии по результатам обработки 75% участков.

"Проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцами. Каждый третий мандат - наш!" - заявляют в "СН".

О получении 30,7% мандатов заявили и в "Батькивщине".

"Партия «Батькивщина» получила 30,7% мандатов среди всех партийных выдвиженцев и заняла первое место по партийным показателем в 29 общинах на первых местных выборах в ОТГ, которое состоялось 22 мая в 21 области Украины. Мы пропустили вперед только президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади" - отметили в партии.

Вместе с тем, "Европейская Солидарность" утверждает, что стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТГ.

"В частности, уверенные победы в своих общинах получили: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, которая возглавит Ифосифовскую ОТГ Кировоградской области, Василий Совга - 63,3% на выборах в Рафаловской ОТГ Ровенской области и Анатолий Скороход - 50% в Алексеевской ОТГ Кировоградской области; Крупенко Виталий - 93% в Зазимская ОТГ.

По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ, по версии "Европейской солидарности, украинцы поддержали 44 самовыдвиженца, 23 представителя «Слуги народа», 4 представителя «Европейской Солидарности», 3 - "Батькивщины", 1 - партмм "Укроп", 1 - "Наш край".

Напомним, местные выборы 22 декабря прошли в 86 объединенных территориальных громадах в 21 области Украины.В выборах приняли участие 29 политических партий и, по предварительным подсчетам, более 380 тысяч избирателей.

Результаты должны быть установлены до 27 декабря включительно.

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