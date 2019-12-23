Путин открыл железнодорожную часть моста в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией России.

Об этом сообщает "Крым-информ".

Поезд с Путиным совершил поездку со станции Тамань-Пассажирская до Керчи. Президент России ехал в кабине машиниста.

"Мы восстанавливаем это движение, потому что впервые движение между Петербургом и Крымом (а первый поезд был Петербург – Севастополь) было организовано 145 лет назад. И за всю историю российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014-м. Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту", - заявил Путин.

Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Он отправился из Санкт-Петербурга примерно в то же время, когда и Путин с Тамани. В Севастополь он приедет 25 декабря.

Напомним, что автомобильный мост из России в оккупированный ею Крым был открыт в мае 2018 года.