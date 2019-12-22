Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
Житель Днепра ушел с корпоратива в нижнем белье
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На западной границе Украины образовались километровые очереди
На западной границе Украины образовались километровые очереди
S&P: Россия ищет альтернативные корабли, чтобы закончить "Северный поток-2"
S&P: Россия ищет альтернативные корабли, чтобы закончить "Северный поток-2"
Лавров заявил, что для обмена пленными до Нового года есть препятствия
Лавров заявил, что для обмена пленными до Нового года есть препятствия
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
Танкистка "ДНР" с позывным Ветерок получила пять лет условно
ГлавнаяПолитика

Порошенко требует немедленного созыва СНБО из-за газовых договоренностей

"Ситуация намного хуже и намного сложнее".

Порошенко требует немедленного созыва СНБО из-за газовых договоренностей
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из России. Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина».

По его словам, уже известно о пяти компаний, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и эти соглашения являются "исключительно политическими, а не коммерческими".

«Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ - «Интерфакс»,«Лига», и от российских - «Эхо Москвы» и другие, о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок. Причем, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты - политические. Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины», - убежден политик.

«Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И наша политическая сила будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ», - заявил лидер «Европейской Солидарности».

«Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те «красные линии», о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа», - сказал Петр Порошенко.

Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей по транзиту газа. «Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком», - отметил он.

Петр Порошенко отметил, что доходов от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились, украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.

«Но ситуация намного хуже и намного сложнее», - подчеркнул пятый Президент Украины.

«В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства «Северного потока-2», которые бы остановили строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено», - пояснил он.

Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал «Газпром» в нескольких юрисдикциях - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. «Деньги «Газпрома» были бы автоматически перечислены в НАК «Нафтогаз-Украина». Те же почти 3 млрд долларов», - добавил он.

«К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях», - отметил он.

При этом Порошенко также отметил: «С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК «Нафтогаз».

Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к «Газпрому». «В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле «Газпрома», - сказал он.

«Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним», - констатировал Петр Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также