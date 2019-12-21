Зеленский присвоил высший дипломатический ранг послу в Болгарии

Виталий Москаленко семь лет был генконсулом в Ростове-на-Дону.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении послу Украины в Болгарии Виталию Москаленко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Об этом говорится в указе №934/2019.

Этот ранг соответствует первому рангу государственного служащего. Такой же ранг имеет, например, генерал армии.

Виталий Москаленко возглавляет посольство в Болгарии с сентября 2018 года. До этого он семь лет был генеральным консулом в Ростове-на-Дону.

В 2005-2009 годах Москаленко был послом Украины в Македонии.