Новый газовый контракт с РФ не будет предусматривать прямых поставок в Украину

Восстановление прямых поставок было одним из требований России для продолжения транзита.

Новый газовый контракт с РФ не будет предусматривать прямых поставок газа в Украину. Об этом на брифинге по итогам последнего двухдневного раунда газовых переговоров заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа", - сообщил министр.

Напомним, восстановление прямых поставок газа в Украину было одним из требований России для продолжения транзита. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, "вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту".

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" признал его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе. Отказ от российского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

20 декабря 2019 Украина договорилась о продлении транзита российского газа на период 2020-2024 годов.