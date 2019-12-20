Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей
Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Младена Качурець про звільнення з МОЗ: "Я вірю, що нам вдасться повернутись"
Младена Качурець про звільнення з МОЗ: "Я вірю, що нам вдасться повернутись"
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Десятки человек из обменного списка отказались возвращаться в ОРДЛО
Десятки человек из обменного списка отказались возвращаться в ОРДЛО
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
ГлавнаяПолитика

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков

Ко второму чтению законопроекта нужно рассмотреть больше 4 тысяч правок.

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков
Фото: facebook/Владимир Струмковский

В пятницу, 20 декабря, все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что аграрный комитет остался без новогодних каникул из-за земельного закона. Правки будут рассматривать вплоть до 10 января.

Напомним, что в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. К нему подали больше 4 тысяч правок, которые нужно сначала рассмотреть на комитете, а потом и в зале заседаний.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также