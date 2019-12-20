СБУ потребовала от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского

Служба безопасности Украины выразила руководству Приватбанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.

На будущее СБУ просит без получения такого "предварительного согласования" воздержаться от представления новых таких исков.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на письмо от 17 декабря 2019 за подписью заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.

"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведения банка до неплатежеспособности", - говорится в письме.

В СБУ подчеркнули, что необходимо "обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительном согласовании исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами".

"С учетом указанных норм действующего законодательства, подачи исков в международных арбитражей может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере", - добавили в СБУ.

Как сообщалось, 18 октября Приватбанк подал иск на $600 млн к Коломойскому и Боголюбову в Израиле.

Также Приватбанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав дополненное исковое заявление, и продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса.

Напомним, что весной 2019 года государство проиграло Коломойскому несколько исков, связанных с национализацией Приватбанка.

Она состоялась в декабре 2016 года. Правительство Украины национализировало Приватбанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Коломойский говорил, что хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов за Приватбанк.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Коломойского и Боголюбова.