СБУ пришла с обыском в спортклуб "5 элемент" в Киеве (обновлено)

Правоохранители не пропускали клиентов, которые пришли на тренировку.

Служба безопасности Украины 20 декабря пришла с обыском в столичный спортивный клуб "5 элемент". Об этом сообщил клиент клуба, бизнесмен Гарик Корогодски на своей странице в Facebook.

"Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы", - заявил он.

Фото: https://www.facebook.com/garik.korogodskiy

В комментарии к его посту маркетинг-директор Сергей Щербий сообщил, что спорт-центр возобновил работу в обычном режиме, "золото Полуботка не нашли".

По данным аналитической системы YouControl, конечными бенефициарными владельцами компании ООО "СОК Монитор" ("5-й элемент") являются Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

Как передают "Українські новини", обыски СБУ проводила совместно с Госбюро расследований.

По словам спикера ГБР Анжелики Ивановой, следственные действия проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Напомним, что также 20 декабря обыски прошли на телеканале "Думская". По информации Нацсовета по телевидению и радиовещанию, под логотипом "Думская.TV" ведет вещание ООО "Телерадиокомпания "Моя Одесса". По данным аналитической системы YouControl, владельцем компании является Михаил Шмушкович, соратник оппозиционного депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.