В США повысили возраст покупки сигарет до 21 года

Ожидается, что Трамп подпишет закон в ближайшее время.

Конгресс США принял закон, повышающий минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года. Об пишет BuzzFeed.

«В соответствии с новым законом, принятым Конгрессом в четверг, в следующем году законный возраст курения в США возрастет до 21 года», - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявлял о поддержке законопроекта еще в ноябре. Ожидается, он подпишет закон в ближайшее время.

Напомним, в августе в США зафиксировали первую смерть от болезни легких у мужчины, который использовал электронные сигареты. В октябре сообщалось, что количество подтвержденных смертей возросло до 17. Также известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях повреждения легких, связанных с использованием электронных сигарет.