ГАСИ аннулировала разрешение на скандальное строительство на склоне в Печерском районе

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулировала разрешение на строительство жилого, офисно-торгового и спортивно-оздоровительного комплекса со встроенной инфраструктурой и подземным паркингом на ул. Вильшанская 2Б в Печерском районе Киева.
Причиной для этого стал результат внеплановой проверки на предмет соблюдения законов при выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, сообщили в пресс-службе Госархитектурно-строительной инспекции.
Проверка показала, что Департамент градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА выдал градостроительные условия и ограничения вразрез существующим несоответствиям: намерения застройки земли не отвечают положениям градостроительной документации на местном уровне, в том числе из-за высотности объекта строительства.
"В связи с этим главный инспектор строительного надзора отменил действие градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Согласно с законом Украины, это является основанием для аннулирования разрешения на выполнение строительных работ", - добавили в ГАСИ.
Госархистройинспекция приняла решение аннулировать выданное в сентябре разрешение. Подчеркивается, что дальнейшее проведение работ по этому адресу является незаконным.
"Благодаря активной позиции СМИ и небезразличным гражданам, которые обращают внимание на то, что происходит в их городе, ГАСИ имеет возможность и правовые основания реагировать на резонансные строительства, такие как на ул. Вильшанская 2Б", - прокомментировал и.о. главы ГАСИ Александр Строкач.
Напомним, Хозяйственный суд Киева 27 ноября обязал компанию-застройщика снести четыре верхних этажа "дома-монстра" на Подоле.