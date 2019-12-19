Єдиний унікальний туризм в Україні. Зараз або ніколи

“Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити.” Це те, про що ми кажемо вже 10 років, але цитата не наша - це слова Володимира Зеленського від липня цього року. Та чи встигнемо ми зберегти, те що ще залишилося в Зоні?

Фото: Макс Требухов

В Україні непомітно з’явився унікальний на Планеті туристичний продукт, - як не дивно, - вперше це формулювання прийшло до мене під час доповіді на цьогорічному форумі ЕБРР.

По унікальності він конкурує хіба що з космічним туризмом, але по-перше навіть в Космосі немає тих викликів, які в Зоні, а по-друге це кількість людей, які можуть скористатися цим продуктом. Для розуміння масштабів, чверть мільйона туристів зі всього світу відвідали Зону за останні три роки.

Якщо ви не були в Зоні Відчуження остані 2-3 роки, вам важко уявити, що таке Чорнобиль сьогодні.

Тож кілька фактів, які, я впевнений, вас вразять:

Колись одне з найсучасніших міст СРСР, сьогодні Прип’ять знову оживає. Якщо в суботу чи неділю закрити очі, то Прип’ять звучить як сучасний Вавілон: десятки мов одночасно, дощ по асфальту та гуркіт автівок. Єдине, що ви не почуєте тут - це дитячий сміх. Уявіть, в суботу або неділю все частіше немає де припаркувати мікроавтобус на центральній площі! Зона - це машина часу. З одного боку це беззастережне повернення в часи тоталітаризму СРСР. Саме після відвідин політкімнати закритого містечка Чорнобиль-2, ви зрозумієте який величезний шлях пройшла сучасна Україна за останні 30 років. З іншого - це мандрівка в майбутнє. Технології, які вже впроваджені в Зоні приваблюють науковців всього світу. Швеція, Японія, США, - доктора наук, провідні інженери та дослідники наввипередки бронюють екскурсії, аби побачити на власні очі унікальний Саркофаг та нашу інженерну інфраструктуру. Саме за українськими прикладами розробляються проекти життя на Марсі. Місто, яке здавалося б застигло, зараз виглядає інакше. Сотні побитих вікон, вирвані унітази на вулицях, розтрощені піаніно. Виявилось, що те, що ми вважаємо національною історією та світовим культурним спадком, просто полігон для розваг соціально неадаптований та психічно неврівноважений елементів.

За нашими оцінками минулого року туристи, які спеціально прилетіли за Чорнобилем до України, принесли в економіку понад 100 мільйонів доларів непрямих інвестицій. Наступного року ця сума може подвоїтися, а імідж УКраїни в очах іноземних туристів нарешті покращитися. Втім тільки за умов, коли держава зможе забезпечити збереження об’єктів Чорнобильскої Зони, затвердити маршрути та вибачте за нюанси оновити туалети.

Ми, Асоціація Чорнобильських Туроператорів, маємо чіткий план як це можна втілити. І мова не йде про розпил найбільшого за всю історію незалежної України бюджету на розвиток туризму. Більшість пунктів потребують виключно політичної волі: терміново внести об’єкти Зони до списку національної культурної спадщини та подати їх до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Та зупинити знищення як нелегальне, так і легальне. Об’єкти Чорнобильської Зони та самої ЧАЕС, які мають туристичну цінність в довгостроковій перспективі наразі розпилюють на металобрухт.

Чорнобиль - це міжнародне обличчя України, подобається це комусь чи ні. Як воно буде виглядати за 10, 5, та хоча б 2 роки - вирішується саме зараз. Пізніше зберегти сьогоднішню Зону буде вже неможливо.