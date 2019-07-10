Президент считает, что Чернобыль может стать "точкой роста" и "туристическим магнитом".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне

"Указ станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Предполагается создать новые туристические маршруты, в том числе водные, построить новые КПП и отремонтировать существующие, отменить лишние запреты и ограничения, в том числе на видеосъемку, улучшить мобильную связь в Зоне, популяризовать Чернобыль на международных мероприятиях.

"До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль - это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий «город-призрак». Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал Зеленский.

По его мнению, указ будет способствовать превращению Зоны в "научный и туристический магнит" без коррупции и лишних запретов.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

Напомним, что 10 июля на Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг, который будет эксплуатироваться в течение минимум 100 лет.