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Экс-начальник Закарпатской таможни получил подозрение в краже 13 млн гривен

Дело касается скандальной реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Экс-начальник Закарпатской таможни получил подозрение в краже 13 млн гривен
Здание таможенного поста "Ужгород"
Фото: facebook.com/max.nefyodov

Бывший начальник Закарпатской таможни Владимир Колесников, ныне работающий заместителем начальника Херсонской таможни, получил подозрение в присвоении почти 13 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Ему инкриминируют хищение средств (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса) и служебный подлог (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса) при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

По версии следствия, на счета фирмы безосновательно было перечислено 30% от общей стоимости реконструкции таможенного поста как предоплата за работы. Общая стоимость выполнения работ по указанному объекту составляет 47 млн гривен. Фирма в качестве предоплаты получила на свои счета более 12,7 млн гривен.

Подозреваемый, достоверно зная, что на таможенном терминале выполнены только демонтажные работы и подрядчик даже не начал подготовку к реконструкции, подписал и заверил печатью акты выполненных работ.

После поступления средств руководитель предприятия вместе со своим отцом через фирмы с признаками фиктивности конвертировал их в наличные.

Напомним, в начале 2018 года стало известно, что Европейский союз свернул программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить 29,2 млн евро на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

Перед этим глава Закарпатской ОГА заявлял, что подрядчики Государственной фискальной службы, которые должны были модернизировать пункты пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе и "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе взяли 30% аванса и сбежали.

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