Зеленский назначил главой Киевской ОГА Бно-Айрияна

Президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской областной государственной администрации - Михаила Бно-Айрияна.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Хочу вам представить нового руководителя Киевской области - Михаила Бно-Айрияна", - сказал Зеленский и подписал соответствующий указ о назначении.

Президент заверил, что новый руководитель Киевской ОГА является "профессиональным специалистом" и "профессиональным человеком".

35-летний Михаил Бно-Айриян - специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" , директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИДе.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьмерых глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. Так, на пост главы Киевской ОГА был предложен Бно-Айриян.