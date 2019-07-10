Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Досрочный парламент
Досрочный парламент
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
ГлавнаяПолитика

Зеленский назначил главой Киевской ОГА Бно-Айрияна

35-летний Бно-Айриян ранее занимал должность замдиректора "Укрэнерго".

Зеленский назначил главой Киевской ОГА Бно-Айрияна
Михаил Бно-Айриян
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской областной государственной администрации - Михаила Бно-Айрияна.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Хочу вам представить нового руководителя Киевской области - Михаила Бно-Айрияна", - сказал Зеленский и подписал соответствующий указ о назначении.

Президент заверил, что новый руководитель Киевской ОГА является "профессиональным специалистом" и "профессиональным человеком".

35-летний Михаил Бно-Айриян - специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" , директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИДе.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьмерых глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. Так, на пост главы Киевской ОГА был предложен Бно-Айриян.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также