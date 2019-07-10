​Климкин: Путин вскоре освободит украинских моряков взамен на политические преференции

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что Владимир Путин вскоре освободит 24-х военнопленных украинских моряков. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

Об этом Климкин заявил в эфире телеканала ATR.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков, - ред) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, - в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года", - сказал глава МИДа.

Климкин отметил, что Путину безразлична судьба тех, кто находится под арестом в Украине.

"Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков. - ред.) как разменную монету. Его конечная цель - санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе - это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", - отметил Климкин.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту МИД РФ, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.