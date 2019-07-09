Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
ГлавнаяПолитика

Евросоюз назначил нового посла в Украине

Эстонец Матти Маасикас сменит сменит французского дипломата Хьюга Мингарелли.

Евросоюз назначил нового посла в Украине
Матти Маасикас
Фото: Estonian Foreign Ministry

Эстонский дипломат Матти Маасикас (Matti Maasikas) назначен главой Представительства Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении Европейской службы внешних дел.

Маасикас сменит французского дипломата Хьюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году, в рамках плановой ротации.

Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Напомним, что в этом году Украину также покинула посол США Мари Йованович. Сейчас американское посольство возглавляет временный поверенный Уильям Тейлор.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также