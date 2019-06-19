Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"
Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"
В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
ГлавнаяПолитика

​"ЕП": Евросоюз назначит послом в Украине эстонца Матти Маасикаса

Мингарелли покинет должность в порядке плановой ротации.

​"ЕП": Евросоюз назначит послом в Украине эстонца Матти Маасикаса
Фото: Estonian Foreign Ministry

Глава представительства в Украине Хьюг Мингарелли покинет должность в порядке плановой ротации, и его заменит замглавы МИД Эстонии Матти Маасикас.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

Француз итальянского происхождения Мингарелли был назначен послом в Украине летом 2016 года, сменив Яна Томбинского. Его предшественник занимал эту должность четыре года.

Матти Маасикас работает в министерстве иностранных дел Эстонии с 2001 года. С 2011 по 2016 год он был постоянным представителем Эстонии при Европейском Союзе, после чего вернулся в Таллин на должность замминистра по европейским вопросам.

Напомним, что в этом году Украину также покинула посол США Мари Йованович.

Сейчас американское посольство возглавляет временный поверенный Уильям Тейлор.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также