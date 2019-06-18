Зеленский пообещал лично контролировать процесс привлечения немецкого бизнеса в Украину

Президент похвастался проектом "Государство в смартфоне" и заверил, что "дефолта не будет".

Президент Украины Владимир Зеленский, который пребывает с официальным визитом в Германии, провел встречи с сопредседателем партии «Союз 90/Зеленые» Робертом Хабеком и председателем партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Глава государства заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.

Владимир Зеленский отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что будет лично контролировать этот процесс.

Во время встреч шла речь о развитии альтернативной энергетики и проектах, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров.

Также Владимир Зеленский провел встречу с крупным и средним бизнесом Германии. "На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро", - сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупным и средним бизнесом Германии.

"Инвестиционный климат является для нас приоритетом. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", – отметил президент Украины.

Глава государства подчеркнул важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей, поскольку без этого невозможно развивать экономику Украины.

"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что на вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", – добавил Владимир Зеленский.

По его словам, в планах – обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание «электронной таможни» и борьба с контрабандой.

"У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект «Государство в смартфоне», который обеспечит снижение бюрократического давления на людей. Именно Администрация Президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить его дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше иностранного бизнеса будет в этом совете, тем прозрачнее он будет", – отметил Президент.

Глава государства также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в интервью Financial Times олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Ранее Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель пообещал в ситуации с Приватбанком защищать интересы государства, а не Коломойского.