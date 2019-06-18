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Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлер сослалась на обезвоживание.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Associated Press, во время церемонии исполнения гимнов Меркель заметно шаталась и ее трясло. Затем она быстро прошла с Зеленским по красной дорожке в здание канцелярии, где проходили переговоры, остановившись по пути, чтобы поприветствовать военный оркестр.

Позже в ходе брифинга Меркель с улыбкой заверила журналистов, что она в порядке.

"Я выпила не меньше трех стаканов воды, которые мне, очевидно, были нужны, и теперь чувствую себя очень хорошо", - сказала Меркель.

Зеленский в свою очередь заверил, что Меркель была в полной безопасности возле него.

По данным немецкого агентства dpa, c Меркель уже происходило нечто похожее в прошлом, когда, как и сегодня, она находилась на палящем солнце. Тогда ее состояние тоже списали на обезвоживание. Сегодня в Берлине было +28 градусов.

Меркель, которая считается самой влиятельной женщиной мира, 65 лет. Есть ли у нее какие-то проблемы со здоровьем, неизвестно, так как законы Германии очень строго защищают подобную информацию.

В 2021 году Ангела Меркель планирует покинуть должность канцлера.

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