"Народный фронт" призывает Зеленского созвать СНБО из-за смены собственника телеканала Zik

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде призывает президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса информационной безопасности.

Об этом во время согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщается на сайте политсилы.

"Фракция обращается к президенту с призывом безотлагательно созвать заседание СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности. С максимальным информированием общества о принятых решениях", - сказал Бурбак.

"Первым признаком подготовки планов оккупации является появление на украинской территории пропагандистской сети. Это правило подтверждено неоднократно: сначала Кремль создает подконтрольные медиа, приводит туда агентурных "скабеевых", а вслед за ними приходит вооруженный до зубов российский боевик и кадровый оккупант. Так разрушается государственная целостность, суверенитет и независимость ", - подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что покупка Виктором Медведчуком еще одного украинского телеканала "требует немедленной реакции государственных сил парламента".

"Пропутинского силы установили контроль над еще одним телеканалом, продолжая захватывать информационное пространство страны. Телеканал ZIK отныне принадлежит окружению кума Путина Медведчуку, становится инструментом влияния в руках новых владельцев, которые позорно ездят в кремлевские приемные, несмотря на войну, которая продолжается пять лет, несмотря на 13 тыс. погибших

от рук российских боевиков наших граждан" , - подчеркнул Бурбак.

Он подчеркнул, что ZIK - является уже "третьим телеканалом российской "пятой колонны", поэтому, государственные силы должны противостоять информационной оккупации.

Бурбак выразил уважение к решению журналистов уволиться с телеканала после смены собственника.

"То, что вы сделали - достойно и важно. Ваш шаг является свидетельством того, что украинская профессиональная журналистика оказывает сопротивление информационной оккупации. Теперь на очереди - быть столь же ответственными и украинской власти ", - подчеркнул политик.

Бурбак добавил, что "Народный фронт" инициировал создание ВСК относительно вмешательства России и связанных с нею граждан в украинские выборы.

Напомним, 14 июня стало известно, что ZIK перешел под контроль соратника Медведчука Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока".

Сейчас он баллотируется в первой десятке "Оппозиционной платформы За жизнь".

В декабре прошлого года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы "112 Украина", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн гривен. Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября, Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41-42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.