Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на газ: У нас уже были "скидки"... В результате мы потеряли Крым

"Они поехали привезти скидку 25% на газ. Можно без скидок?".

Лидер "Народного Фронта" Арсений Яценюк прокомментировал заявления Юрия Бойко и Виктора Медведчука о том, что они достигли договоренностей о скидке на газ в России.

Об этом Яценюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Они поехали привезти скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины... Известные "спасатели Украины" Бойко и Медведчук в очередной раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит к Медведеву добавил им 1 или 2% рейтинга", - отметил он.

Яценюк также рассказал, что до 2014 года украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не по елку, а под российский "Газпром", на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт".

"Мы сказали: нет, так больше не будет. теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене", - подчеркнул лидер "НФ".

Яценюк вспомнил о своих переговорах в 2014 году как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение".

После отказа, по его словам, он заявил Миллеру, что Украина будет судиться с "Газпромом" и выиграет этот суд.

Яценюк напомнил, что в то время как премьер-министр с командой "Нафтогаза" занимался подготовкой иска в Стокгольмский арбитраж, он "вникал во все эти детали".

"Не верили, что мы выиграем суд. А я верил. Мы его выиграли - 4 миллиарда долларов. И еще и по транзитному контракту суд выиграем", - добавил политик.

Напомним, Бойко и Медведчук возглавляют список бывших "регионалов", которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.

В начале июня они поехали в Санкт-Петербург, где встретились с Миллером. После переговоров они заявили, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку на газ - 25%.