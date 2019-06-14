ЦИК зарегистрировала на выборы миллиардера Жеваго и бывшего херсонского вице-губернатора Рищука

Всего по состоянию на 14 июня в одномандатных округах зарегистрированы 264 кандидата.

Центральная избирательная комиссия 14 июня зарегистрировала еще 76 кандидатов в депутаты по одномандатным округам.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома в Фейсбуке.

Среди кандидатов числе следующие самовыдвиженцы: Игорь Палица, бывший глава Одесской ОГА, глава Волынского облсовета (округ №22, Луцк); Юрий Милобог, бывший кандидат в мэры Кривого Рога, проигравший выборы Вилкулу старшему с минимальным отрывом (округ №32, Кривой Рог); Олег Кришин, депутат Верховной Рады от "Народного фронта" (округ №34, Царичанка); Владимир Арешенков, депутат Верховной Рады от БПП (округ №64, Коростень); Виталий Журавский, бывший нардеп-регионал (округ №66, Малын); Василий Петевка, депутат Верховной Рады от "Воли народа" (округ №72, Тячев); Виталий Гудзенко, депутат Верховной Рады от БПП (округ №92, Узин); Жан Новосельцев, журналист (округ №94, Обухов); Станислав Березкин, депутат Верховной Рады от "Возрождения" (округ №100, Бобрынец); Тарас Батенко, депутат Верховной Рады, глава партии "Укроп" (округ №123, Перемышляны); Андрей Кит, депутат Верховной Рады от БПП (округ №126, Стрый); Борис Козырь, депутат Верховной Рады от БПП (округ №127, Николаев); Александр Пресман, депутат Верховной Рады от "Возрождения" (округ №139, Раздельная); Виталий Барвиненко, депутат Верховной Рады от "Возрождения" (округ №141, Татарбунары); Константин Жеваго, миллиардер, владелец Ferrexpo, депутат Верховной Рады (округ №150, Горишние Плавни); Александр Спиваковский, депутат Верховной Рады от БПП (округ №182, Херсон); Евгений Рищук, бывший замглавы Херсонской ОГА, подавший в отставку из-за обвинений в причастности к убийству Екатерины Гандзюк (округ №186, Олешки)

Также зарегистрированы четыре мажоритарщика, выдвинутые "Правым сектором".

Всего по состоянию на 14 июня в одномандатных округах зарегистрированы 264 кандидата.