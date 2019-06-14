КС дал время до конца года для исправления закона об НКРЭКУ

Конституционный суд, признавший неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", постановил, что они утратят силу с 31 декабря 2019 года.

Об этом говорится в разъяснении на сайте КС.

"Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 1, пункт 2 части первой статьи 4, часть первую, абзацы первый, второй части второй статьи 5, абзацы второй, третий, четвертый, тридцать девятый, сороковой части третьей, часть шестую статьи 8 закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

КС констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональному назначению, сфере деятельности, полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины. КСУ в своем решении отметил, что Верховная Рада и президент должны действовать в пределах конституционных полномочий, в частности, участвовать в формировании только тех органов, которые предусмотрены Конституцией.

Суд пришел к выводу о том, что полномочия главы государства и единого органа законодательной власти в Украине по формированию конкурсной комиссии, как и право президента назначать членов Комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены. Указанные полномочия, закрепленные Законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства.

"Учитывая то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет иметь правовым последствием существенные пробелы в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, что может сделать невозможным ее функционирование и выполнение ею задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, КСУ признал нужным отсрочить потерю силу соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины", - отмечается в сообщении.

Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус во время брифинга в пятницу заявил, что все принятые решения НКРЭКУ остаются в силе.

"Это решение не имеет ретроспективной силы, то есть оно не касается прошлого, оно касается будущего. Юристы говорят, что решения, скорее всего, остаются в силе. Более того, исходя из того, как решение прописано, оно вступает в действие, с 1 января 2020 года. То есть комиссия может принимать решения до конца этого года", - пояснил он.

Напомним, НКРЭКУ была создала указом президента Петра Порошенко в 2014 году, в 2016 Рада приняла закон о деятельности комиссии.

Дело о неконституционности Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" находилось на рассмотрении КС с 2017 года. 14 июня КС признал создание НКРЭКУ неконституционным.