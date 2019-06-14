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Партия Вакарчука подала документы в ЦИК

"Голос" рассчитывает на 50-60 мест в Раде.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука подала документы в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам заместителя главы партии Ярослава Юрчишина, средний возраст кандидатов от "Голоса" - 37,5 года. Самому молодому участнику списка - 24 года, самому старшему - 75. Высшее образование имеют 99% людей.

Партии "Голос" пока нет в списке партий-субъектов избирательного процесса на сайте Центральной избирательной комиссии. Всего таких партий 14.

Ранее глава штаба партии Юлия Клименко заявила, что "Голос" рассчитывает на 50-60 мест в Раде.

Напомним, что "Голос" - одна из пяти партий, которые преодолевают проходной 5%-ный барьер в Верховную Раду. Последние соцопросы дают ей около 6% голосов.

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