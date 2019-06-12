Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
ГлавнаяПолитика

"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг "Слуги народа" остается в районе почти 50%.

"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Фото: kiev.informator.ua

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев. За нее готовы проголосовать 47,5% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 6-9 июня 2019 года. Были опрошены 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,2%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (10,4%) , "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,9%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,5%) и партия "Голос" Святослава Вакарчука (6,4%).

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (4,3%), Радикальной партии Олега Ляшко (2,5%), "Гражданской позиции" (2,4%).

Остальные партии набирают меньше 2%.

Соцопрос проводился в период объявления списков партий, но еще не учитывает последних предвыборных изменений. Например, в опросе фигурирует "УДАР" Виталия Кличко, который не участвует в выборах. Также еще не учтено объединение партий "Доверяй делам" и "Оппозиционный блок" .

10,6% избирателей могут проголосовать за партию "Слуга народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"); 7,8% - могут поддержать партию "Батькивщина"; 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - партию "Оппозиционная платформа - За життя"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - партию "Гражданская позиция"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии - менее 3%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также