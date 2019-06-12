Зеленский взял в список "Слуги народа" киевских "киоскеров"

В списке кандидатов от партии "Слуга народа" на парламентские выборы есть люди, связанные с рынком столичных МАФов, – Андрей Холодов и Артем Культенко. Об этом говорится в исследовании движения "Чесно", сообщает "РБК-Украина".

Так, 22-й номер в списке "Слуги народа" Андрей Холодов не очень публичный человек: в интернете о нем практически нет информации, кроме упоминания об аварии с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской. В статье СМИ речь идет о ДТП, в результате которого пострадали не только регулировщик, но и машины.

Пока "Чесно" готовил этот материал, стало известно, что ФЛП Холодов, по данным YouControl, 10 июня, именно после партийного сьезда "Слуги народа", был закрыт. А публикация о ДТП с женой Холодова странным образом исчезла. Google-кеш показывает, что 9 июня статья еще существовала.

Тогда пытались доказать, что жена Холодова, к которой он приехал на место ДТП, была просто пассажиркой. Но эта версия довольно сомнительна, так как в дорогом авто Bentley сработала только одна подушка безопасности на месте водителя, говорится в расследовании.

Более того, СМИ рассказывают, что на место происшествия приехал также нардеп-регионал Алексей Журавко.

Холодова с женой можно увидеть на фотографиях 2013 года со светских тусовок.

Согласно данным YouControl, на Холодова зарегистрировано ООО "Флорентино" (ОКПО 39746328), специализирующаяся на "мобильном питании". Как ФЛП Холодов до 10 июня работал в сфере "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

На жену Холодова Шаховскую зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов, а именно:

ООО "Юкрейн Риэл Эстейт" (ОКПО 40197909), руководитель предприятия – Максим Холодов, брат Андрея Холодова. На него зарегистрировано еще несколько предприятий с такими же КВЭД: "оптовая торговля другими непродовольственными товарами потребительского назначения", "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества";

ООО "Хэд Менеджмент Компани" (ЕГРПОУ 36521490) и ООО "Табак Индастриал ЛТД" (ЕГРПОУ 41882098).

Стоит обратить внимание и на 52-й номер в списке "Слуги народа" – Артем Культенко, который баллотировался в Киевраду в мае 2014 года от Партии ветеранов Афганистана, которая выполняла, вероятно, техническую функцию.

Эта партия на выборах в парламент 2002 года входила в блок "Единство", который на то время возглавлял экс-мэр Киева Александр Омельченко. Не исключено, что Партия ветеранов Афганистана и тогда сотрудничала с "Единством". Артем Культенко 1984 года рождения, а отстаивает интересы участников войны 1979-1989 годов.

О поддержке Культенко заявила общественная организация "Гражданский корпус". Ее бенефициаром является Роман Солодкий. Культенко вместе с Солодким и Сергеем Корниевским являются соучредителями еще одной общественной организации – "Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева" (ОО "ГО "СІТІ М.КИЄВА""). Эта организация имела активную позицию по МАФам и парковочным площадкам.

Местные СМИ писали об осуществлении давления на владельцев киосков и посредничество в легализации МАФов.

В марте 2018 общественная организация Культенко организовала брифинг против демонтажа 872 остановочных комплексов в Киеве.